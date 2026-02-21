Im Streit zückt ein Mann eine Waffe. Polizisten eilen herbei - und stellen die Beteiligten in der Nähe. Sie entdecken weitere Dinge.

Berlin - Bei einem Streit in Berlin-Friedrichshain sind mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgefeuert worden. Verletzt wurde dabei nach Polizeiangaben niemand. Allerdings habe ein 37-Jähriger über Schmerzen am Ohr geklagt. Eine medizinische Behandlung habe der Mann aber abgelehnt.

Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen gerieten zwei Männer in der Nacht in der Frankfurter Allee in Streit, wie die Polizei berichtete. Dabei soll der 37-Jährige einen 22-Jährigen beleidigt und ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin soll der Jüngere geschossen haben. Dann seien sie weggelaufen.

Polizisten trafen die Männer allerdings in der Nähe an und fanden bei dem Jüngeren eine Schreckschusswaffe und Betäubungsmittel. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen für eine Blutentnahme, und um seine Personalien festzuhalten.