Nächtliche Schüsse, Alarm bei der Polizei – und plötzlich rückt das SEK in Chemnitz an.

Schüsse von Balkon in Chemnitz lösen SEK-Einsatz aus

In Chemnitz-Kappel meldete ein Zeuge mehrere Schüsse von einem Balkon. (Symbolbild)

Chemnitz - Nach Schüssen von einem Balkon in Chemnitz ist die Polizei mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, meldete in der Nacht zu Samstag ein Zeuge, dass im Ortsteil Kappel mehrfach in die Luft geschossen wurde. Einsatzkräfte lokalisierten die betreffende Wohnung und fanden drei Männer im Alter von 32, 38 und 51 Jahren mit einer Schreckschusswaffe vor.

Der 38-Jährige steht im Verdacht, die Schüsse abgegeben zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,3 Promille. Verletzt wurde niemand. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.