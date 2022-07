Schützenfest in Bissendorf nach tödlichem Unfall abgesagt

Bissendorf - Nach dem Tod eines 38-Jährigen bei einem Autounfall in Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist das für dieses Wochenende geplante Schützenfest abgesagt worden. Anstelle des Eröffnungsgottesdienstes fand am Samstagabend ein Trauergottesdienst statt, wie der Vize-Präsident des Schützenvereins Schledehausen, Lars Knäuper, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag sagte. „Die Kirche war bis zum letzten Platz voll.“ Der 38-Jährige sei Vereinsmitglied und Mitglied der Sportkommission gewesen.

Der Mann und zwei weitere Männer wurden nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Samstag von einem Auto erfasst, als sie sich zu Fuß auf dem Rückweg einer Feierlichkeit befanden. Der 38-Jährige wurde tödlich, seine Begleiter im Alter von 27 und 38 Jahren schwer verletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 74 Jahre alten Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Die 78 Jahre alte Beifahrerin kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, er selbst blieb unverletzt.