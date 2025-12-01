Nach fast 6.000 verendeten Tieren gibt es Hoffnung: Im Landkreis Mansfeld-Südharz entspannt sich die Lage. Bald könnte auch die Stallpflicht für Geflügel fallen.

Sangerhausen - Im Landkreis Mansfeld-Südharz werden immer mehr Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest aufgehoben. Nach Aufhebung der Schutzzone am vergangenen Freitag sei nun auch die Überwachungszone entbehrlich, teilte der Landkreis mit. „Innerhalb der Schutz- und auch Überwachungszone sind keine weiteren Fälle von H5N1 aufgetreten. Entspannt sich die Lage weiter, kommt zeitnah auch die Aufhebung der Stallpflicht im Landkreis in Betracht“, erklärte Landrat André Schröder (CDU).

Insgesamt wurden seit Ausbruch der Geflügelpest (H5N1) vor allem am Stausee Kelbra knapp 6.000 verendete Tiere geborgen. Den letzten, durch das Friedrich-Löffler-Institut bestätigten Fall gab es den Angaben zufolge am 18. November. Das Virus ist für den Menschen ungefährlich.