Immer wieder taucht er auf, bleibt sitzen und ist einfach nicht zu vertreiben: Ein Schwan hat an einer Kreuzung bei Niesky für Aufsehen gesorgt - und die Polizei über Stunden beschäftigt.

Niesky - Ein besonders hartnäckiger Schwan hat in Niesky in der Oberlausitz für Aufsehen gesorgt und die Polizei über Stunden beschäftigt. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Autofahrer am Samstagabend einen Schwan, der mitten auf der Straße saß - und sich dabei alles andere als kooperativ zeigte.

Der Vogel habe sich demnach aggressiv verhalten und sei nach kurzem Vertreiben immer wieder auf die Fahrbahn zurückgekehrt. Genau dieses Bild bot sich auch den eingesetzten Polizisten: Über einen Zeitraum von rund drei Stunden tauchte der Schwan an der Kreuzung immer wieder sporadisch auf, blieb jeweils einige Minuten sitzen und verschwand dann erneut.

Konkrete Gefahrensituationen oder Schäden seien bis zum Ende des Einsatzes nicht gemeldet worden, hieß es. Warum der Schwan ausgerechnet die Kreuzung als Aufenthaltsort wählte, blieb zunächst unklar.