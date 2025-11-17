Ein verletzter Schwan löst einen Unfall aus: Zwei Autos krachen auf der A9 zusammen, die Polizei rückt aus. Was genau auf der Autobahn zwischen Dittersdorf und Schleiz passiert ist.

Beim Versuch, einem verletzten Schwan auszuweichen, kam es auf der A9 zu einem Verkehrsunfall. (Symbolbild)

Dittersdorf - Ein verletzter Schwan auf der Fahrbahn hat auf der Autobahn 9 im Saale-Orla-Kreis zur Kollision zweier Autos geführt. Ein Fahrer habe versucht, dem Tier auszuweichen - dabei sei es zum Zusammenstoß mit einem dahinter fahrenden Wagen gekommen, teilte die Polizei mit. In den Fahrzeugen sei dabei niemand verletzt worden.

Beide Autos waren jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Fahrbahn Richtung München wurde um den Unfallort zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Schleiz für einige Minuten gesperrt.

Zuvor hatte ein Fahrer das verletzte Tier gemeldet. Der Schwan soll demnach von einem Wohnmobil überfahren worden sein. Laut den Angaben der Polizei verirren sich die langhalsigen Wasservögel regelmäßig auf oder in der Nähe des betroffenen Streckenabschnitts. Dieses Mal kam jedoch jede Hilfe zu spät: Die Beamten fanden den Schwan beim Eintreffen tot vor.