Besonders neblig war es am Samstag im Norden Brandenburgs. Für Schwäne scheint das mitunter ein Problem zu sein. Die Polizei rückte gleich mehrfach aus.

Am Wochenende meldete die Polizei in Brandenburg gleich mehrere Unfälle mit Schwänen. (Symbolbild)

Neuruppin - Die Brandenburger Polizei hat am Wochenende mit mehreren abstürzenden Schwänen zu tun gehabt. Insgesamt seien die Beamten allein am Samstagabend im Landkreis Ostprignitz-Ruppin zu 13 Einsätzen gerufen worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Bei all diesen Einsätzen ging es um verletzte Schwäne, die eine Gefahr für den Straßenverkehr waren.

Nach Polizeiangaben hat das Veterinäramt im Landkreis eine Erklärung für die ungewöhnlichen Einsätze: „Aufgrund des starken Nebels haben die Tiere Probleme beim Landen, wodurch es zu Verletzungen kommen kann“, hieß es in dem Polizeibeitrag. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin gilt als besonders reich an Seen und Flüssen.