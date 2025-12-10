Der VfL Wolfsburg stellt sich sportlich neu auf. Der zukünftige Sportdirektor ist in der Liga kein Unbekannter.

Wolfsburg - Pirmin Schwegler wird neuer Sportdirektor beim VfL Wolfsburg. Der 38 Jahre alte Ex-Profi kommt von Eintracht Frankfurt, wo er seit Anfang des Jahres als Leiter Profifußball an der Seite von Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Timmo Hardung tätig war.

Der Schweizer tritt bei den Niedersachsen die Nachfolge von Sebastian Schindzielorz an, von dem sich der kriselnde Fußball-Bundesligist vor einigen Wochen getrennt hatte. Schwegler, der an diesem Donnerstag um 13.00 Uhr vorgestellt werden soll, ist in der Hierarchie unter Geschäftsführer Peter Christiansen angesiedelt, der beim VW-Club trotz harter Kritik erst einmal weitermachen darf.

„Ich freue mich sehr, dass Pirmin Schwegler zu uns kommt. Unsere Gespräche waren sehr gut. Wir haben ein gemeinsames Verständnis davon, wie wir beim VfL Wolfsburg Fußball spielen wollen und was es braucht, um unseren Fußballclub nachhaltig aufzubauen“, sagte Christiansen.

Andere Kandidaten hatten abgesagt

Zuvor hatten Andreas Schicker von der TSG 1899 Hoffenheim und Hannover-96-Geschäftsführer Marcus Mann dem VfL Wolfsburg abgesagt. Mann steht nun vor einem Wechsel zu RB Salzburg.

Schwegler arbeitete nach dem Ende seiner Spielerkarriere, während der er in Deutschland für Leverkusen, Frankfurt, Hoffenheim und Hannover spielte, zunächst bei Bayern München als Chefscout. Danach leitete er bei der TSG 1899 Hoffenheim den Bereich Profifußball, ehe er zu Beginn des Jahres nach Frankfurt wechselte.

Viel Arbeit für Schwegler

In Wolfsburg wartet auf den neuen Sportdirektor viel Arbeit. Der VW-Club steckt trotz des jüngsten 3:1 gegen Union Berlin im Abstiegskampf und hinkt den eigenen Erwartungen meilenweit hinterher.

Schwegler wird zunächst zusammen mit Christiansen eine Entscheidung in der Trainerfrage treffen müssen. Wird Interimstrainer Daniel Bauer bei den Wolfsburgern zum Chefcoach befördert? Oder verpflichtet der VfL einen neuen Trainer als Nachfolger von Paul Simonis, von dem sich der Club Anfang November getrennt hatte?

Zudem steht im Winter eine wichtige Transferperiode an, in der die fehlerhafte Kaderplanung aus dem Sommer korrigiert werden soll. Unter anderem soll ein Mittelstürmer kommen. Ein Kandidat soll Nationalspieler Niclas Füllkrug sein.