Beim Zerlegen eines ausgemusterten Schiffes kommt es in Lingen zu einem Feuer – plötzlich brennt die Dämmung des Bootes. Feuerwehrleute rücken mit Atemschutz an.

Lingen - Bei Schweißarbeiten ist in Lingen im Emsland ein Schiff in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Boot war den Angaben zufolge am Vormittag nach einer mehrjährigen Liegezeit im Wasser an Land gebracht worden. Dort sollte es dann zur Entsorgung zerteilt werden. Bei Schweißarbeiten geriet die Dämmung des Bootes in Brand. Es kam zu einer großen Rauchentwicklung.

Die Feuerwehr Lingen rückte an, um das Feuer zu löschen. Im Inneren habe das rund 18 Meter lange Schiff voll in Brand gestanden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Feuerwehrleute mit Atemschutz löschten die Flammen. Die Höhe des Schadens ist bislang nicht bekannt.