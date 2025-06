Bremen - Ein 49-jähriger Arbeiter ist in einem Stahlbetrieb in Bremen von einem Schweißtisch erschlagen worden. Der mehrere Tonnen schwere Tisch sei am Vormittag auf den Mann gestürzt, als dieser daran Schweißarbeiten erledigte, teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Arbeitsunfall kam, war zunächst unklar.

Der Schweißer sei so schwer verletzt worden, dass er seinen Verletzungen erlag. Ein Seelsorger betreute die Kollegen des Mannes. Die Kriminalpolizei und die Gewerbeaufsicht haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.