Lostallo - Keine drei Monate nach schweren Unwettern in der Schweiz ist die teils zerstörte, wichtige Autobahn A13 vollständig repariert. Die San-Bernardino-Route im Kanton Graubünden nutzen auch Reisende aus Deutschland, die Richtung Italien fahren oder umgekehrt. Das Bundesamt für Straßen hat den Verkehr um 5.00 Uhr am Dienstag zweispurig in jede Richtung wieder freigegeben.

Ein 200 Meter langer Abschnitt der wichtigen Nord-Süd-Verbindung durch die Alpen war am 5. Juni fortgerissen worden. Vorausgegangen war heftiger Regen im Misoxtal, bei dem der Fluss Moesa über die Ufer trat und die Fahrbahn unterspülte. Nach ersten Reparaturen konnte zwei Wochen später eine Fahrspur je Richtung wieder in Betrieb genommen werden.

Jetzt läuft der Verkehr wieder zweispurig Richtung Norden und Süden. Die Ufer der Moesa seien im Zuge der Reparaturarbeiten verstärkt worden, teilte das Bundesamt mit.