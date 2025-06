Für die Premierensaison in der Frauen-Bundesliga hat Union Berlin nun eine Torhüterin verpflichtet. Sie 21 Jahre jung und kommt aus der Schweiz.

Berlin - Die Bundesliga-Frauen des 1. FC Union Berlin vermelden den nächsten Neuzugang für die Premierensaison in der höchsten deutschen Spielklasse. Vom FC St. Gallen wechselt die 21 Jahre alte Torhüterin Nadine Böhi zum Club aus Berlin-Köpenick. Frauen-Profifußball-Geschäftsführerin Jennifer Zietz bezeichnete Böhi als „sehr talentierte und reflektierte Torhüterin, die in jungen Jahren bereits viel Verantwortung übernommen hat“.

Sie spielte seit 2016 für St. Gallen, ihren ersten Einsatz in der ersten Schweizer Liga absolvierte Böhi in der Saison 2020/21 kurz vor ihrem 17. Geburtstag. Mittlerweile kommt sie auf 56 Erstliga-Einsätze und gehört auch seit knapp einem Jahr zum Kader der Nationalmannschaft. Zum Einsatz kam Böhi in der Auswahl aber noch nicht.