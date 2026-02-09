Zunächst werden Silvesterböller als Ursache für den Brand dreier Fachwerkhäuser in der Erfurt Altstadt vermutet. Die Ermittler kommen nun zu einem anderen Schluss.

Erfurt - Ein Schwelbrand hat wahrscheinlich das folgenschwere Feuer an einem historischen Gebäudekomplex in der Silvesternacht in Erfurt ausgelöst. Dieser dürfte über Tage oder Wochen in einer Zwischenwand unerkannt geblieben sein, teilte die Polizei mit. Als Ursache dafür sei ein technischer Defekt naheliegend, aufgrund der starken Beschädigungen infolge des Brands und der Löscharbeiten lasse sich das aber nicht mehr mit Sicherheit bestimmen.

Was die sogenannten Schwelbrandgase in der Zwischenwand und in den Geschossdecken letztlich entzündete, sei nicht mehr sicher festzustellen, hieß es. Die Spurensuche und -sicherung sei sehr aufwendig gewesen und habe wegen der starken Zerstörung sowie der akuten Einsturzgefahr der betroffenen Gebäude erst Mitte Januar abgeschlossen werden können. Zudem seien zahlreiche Zeugen vernommen worden.

Zunächst war vermutet worden, dass Böller den Dachstuhlbrand verursachten, bei dem drei historische Fachwerkhäuser am Domplatz schwer beschädigt wurden und mehr als 20 Bewohner ihr Zuhause verloren. Der Schaden geht den Angaben zufolge in die Millionenhöhe.

Viele Menschen in der Stadt hatten nach dem Drama mit Unverständnis auf das Böllern in der Altstadt reagiert. Ende Januar hatten etwa 100 Menschen für ein Verbot von Privatfeuerwerk demonstriert.