In einem Mehrfamilienhaus in Hannover gerät eine Wohnung in Brand. Kurze Zeit später findet die Feuerwehr dort eine schwer verletzte Frau.

Hannover - Die Feuerwehr hat eine schwer verletzte Frau aus einer brennenden Wohnung in Hannover gerettet. Am Freitagabend habe es aus zunächst unklarer Ursache in der Wohnung im vierten Obergeschoss gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte öffneten demnach gewaltsam die Wohnung und fanden die schwer verletzte 46-Jährige. Sie sei mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr verhinderte nach eigenen Angaben ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäudeteile. Die Schadenhöhe war zunächst unklar.