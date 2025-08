Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Prenzlauer Berg sind drei Menschen verletzt worden – einer davon lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer auf der Greifswalder Straße in Richtung Berliner Allee, als es am Samstagnachmittag an einer Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter kam.

Zwei Männer hatten auf dem E-Scooter gerade in der Fußgängerfurt die Straße in Richtung Prenzlauer Allee überquert. Wie es genau zu der Kollision kam, ist bislang unklar.

Der Fahrer des E-Scooters erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste in einem Krankenhaus operiert werden. Sowohl der Mitfahrer als auch der Fahrer des Autos wurden leicht verletzt. Nach Angaben der Feuerwehr war einer der Beteiligten so stark emotional betroffen, dass Notfallseelsorger zur Betreuung hinzugezogen wurden.

Das genaue Alter der Beteiligten und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind aktuell unbekannt.