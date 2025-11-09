Bei einer Kolonnenfahrt von werksneuen, nicht zugelassenen E-Fahrzeugen kommt es zu einer Kollision. Es gibt Verletzte. Was ist passiert?

Bei einer Kolonnenfahrt von werksneuen E-Fahrzeugen kommt es zu einem Zusammenstoß, zwei Menschen werden verletzt. (Symbolbild)

Wilhelmshaven - Bei einer Überführungsfahrt von werksneuen, nicht zugelassen E-Fahrzeugen in Wilhelmshaven sind zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurden eine 30-Jährige schwer und ein 28-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war es am Sonntag bei den regelmäßig stattfindenden Kolonnenfahrten von E-Fahrzeugen für die Überführungen vom Nordhafen zum Jade-Weser-Port zu dem schweren Unfall gekommen.

Das letzte Fahrzeug der letzten Kolonne geriet laut Polizei aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Das Auto kollidierte mit dem Fahrzeug einer 30-Jährigen, das durch den Aufprall in Brand geriet. Die Fahrerin konnte sich rechtzeitig selbst aus dem Auto befreien und erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Der 28 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt, beide kamen ins Krankenhaus.

Versuche, das brennende Auto mit einem Feuerlöscher zu löschen, schlugen fehl, das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Straße wurde für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.