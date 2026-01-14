Ein Kran fällt auf Gleise, ein Zug prallt dagegen: Nach dem Unglück in Thailand steigt die Zahl der Todesopfer. Auch zahlreiche Passagiere wurden verletzt.

Bangkok - Bei einem schweren Zugunglück in Thailand ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf mindestens 22 gestiegen. Etwa 70 weitere Passagiere seien teilweise schwer verletzt worden, berichtete die Zeitung „Khaosod“ unter Berufung auf die Polizei. Am Morgen (Ortszeit) war ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast.

Das Unglück ereignete sich in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zuges befunden haben.