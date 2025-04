Schwerin - Mit einem umkämpften Erfolg sind die Volleyballerinnen des Schweriner SC in die Finalserie Best-of-five um die deutsche Meisterschaft gestartet. Im ersten Duell gegen den Dresdner SC setzte sich der Rekordchampion mit 3:0 (25:23, 26:24, 25:22) gegen den Pokalsieger durch, der im Halbfinale Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart ausgeschaltet hatte, und nutzte damit den Heimvorteil in der Auftaktpartie. Die zweite Begegnung findet am kommenden Mittwoch (19.00 Uhr) in Dresden statt.

Die Zuschauer sahen im ersten Satz ein Auf und Ab beider Teams. Schwerin führte zweimal klar (7:3/16:11), gab den Vorsprung wieder aus der Hand, jubelte am Ende aber doch. Im zweiten Durchgang hatten dann beide Teams lange Zeit Mühe, ihren eigenen Aufschlag durchzubringen. Nach Abwehr eines Satzballes beim Stand von 23:24 gelangen dem SSC jedoch drei Punkte in Serie zur 2:0-Satzführung.

Mit dem Gewinn des dritten Durchganges machte Schwerin dann alles klar. Auch dieser Satz verlief bis kurz vor Schluss ausgeglichen. Dann aber setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski auf 23:20 ab und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.