Bad Salzungen - Bei einem Unfall zwischen einem Traktor und zwei Autos auf der Landstraße 1120 im Wartburgkreis sind vier Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto sei am Montagnachmittag zwischen dem Bad Salzungener Ortsteil Tiefenort und dem Abzweig der B84 mit einem entgegenkommenden Traktor zusammengestoßen, teilte ein Sprecher des Thüringer Lagezentrums mit. Danach sei noch ein weiteres Auto mit dem Traktor kollidiert.

Die beiden Autofahrer im Alter von 58 und 51 Jahren wurden den Angaben nach durch den Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Die insgesamt vier schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzten Unfallbeteiligten, zu denen auch Fahrer (50) und Beifahrer (56) des Traktors gehörten, wurden ins Krankenhaus gebracht - zwei von ihnen per Rettungshubschrauber. Die Landstraße blieb an der Unfallstelle sechs Stunden lang gesperrt.