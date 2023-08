Magdeburg - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 2 in eine Leitplanke gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, drängte am Samstagabend ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Autobahnkreuz Magdeburg Richtung Hannover einen 33-jährigen Fahrer in einer Linkskurve so weit von der Fahrbahn ab, dass dieser die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Leitplanke krachte. Das Auto kippte zur Seite, der Fahrer wurde schwer verletzt von Einsatzkräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Verursacher fuhr davon. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.