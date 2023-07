Hannover - Die Scorpions sind mit dem Großen Verdienstkreuz des Niedersächsischen Verdienstordens ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) überreichte den Bandmitgliedern Klaus Meine (75), Rudolf Schenker (74) und Matthias Jabs (67) am Dienstag in Hannover die Auszeichnung.

Weil würdigte die politische Haltung und das soziale Engagement von Meine, Schenker und Jabs in seiner Rede. Die drei Ausnahmemusiker engagierten sich auch unabhängig von ihrer Band in vielfältiger Weise in Projekten und Stiftungen und nähmen auch dabei eine Vorbildfunktion ein, sagte der niedersächsische Regierungschef: „Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs haben sich in besonderer Weise und im höchsten Maß verdient gemacht.“

In den 1980ern schafften die Scorpions den internationalen Durchbruch. Sie gelten als eine der erfolgreichsten deutschen Rockbands und haben national wie international Musikgeschichte geschrieben.

1990 gelang der Band mit „Wind of Change“ ein Welthit. Die Zeilen, die damals Moskau gewidmet waren, dichtete Meine 2022 nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine um. Sie handeln nun von der Ukraine. Zu den erfolgreichsten Songs der Scorpions zählen auch Hits wie „Rock You Like a Hurricane“ sowie Balladen wie „Still Loving You“ und „Send me an Angel“.