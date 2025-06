Sechs Jahre nach Tod in Halle: Polizei fahndet europaweit

Halle - Sechs Jahre nach dem Tötungsdelikt an seiner Ex-Partnerin, wird jetzt europaweit nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Der gesuchte Tatverdächtige halte sich möglicherweise im Ausland auf, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle mit. Nach einer entsprechenden Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft werde jetzt europaweit gefahndet.

Dem heute 30 Jahre alten Mann aus Afghanistan wird vorgeworfen, im März 2019 seine 26 Jahre alte Ex-Partnerin in ihrer Wohnung in Halle erstochen zu haben. Seitdem befindet er sich auf der Flucht. Nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen sei der Mann zunächst über Frankreich in die Türkei geflohen. Anschließend könne er sich nach Afghanistan abgesetzt haben.

Wie es im Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamts heißt, liegt der Verdacht nahe, dass der Beschuldigte nach der Machtergreifung der Taliban wieder zurück nach Deutschland geflüchtet sein könnte. Auch eine Flucht ins Ausland, insbesondere nach Großbritannien, könne nicht ausgeschlossen werden.