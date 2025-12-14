In einem Wohnhaus bricht in der ersten Etage ein Feuer aus. Mehrere Bewohner, unter anderem auch Kinder, kommen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr ist stundenlang im Einsatz.

Landesbergen - Bei einem Brand in einem Haus im Landkreis Nienburg sind sechs Bewohner verletzt worden – darunter auch drei Kinder. Das Feuer habe sich beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits auf die erste Etage und den Dachstuhl ausgebreitet, teilte die Feuerwehr mit. Die Bewohner konnten das Gebäude in der Gemeinde Landesbergen am Sonntagmittag ohne Hilfe verlassen.

Fünf von ihnen, darunter drei Kinder, wurden durch die Rauchgase so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht wurden. Ein weiterer Bewohner wurde noch am Brandort behandelt. Nach rund fünf Stunden konnten die letzten Glutnester gelöscht werden. Rund 90 Einsatzkräfte waren vor Ort. Laut Feuerwehr ist das Haus derzeit unbewohnbar.