Sechs Verletzte bei Unfall im Hochsauerlandkreis

Schmallenberg - Sechs Menschen sind bei einem Unfall im Hochsauerlandkreis am Sonntag teilweise schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 83-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache in Schmallenberg-Jagdhaus mit seinem Wagen - von einer Hotelzufahrt kommend - in eine mit mehreren Gästen besetzte Sitzgruppe der Außengastronomie des Hotels. Außer dem schwer verletzten Autofahrer wurden seine Begleiterin leicht und vier der betroffenen Gäste zum Teil schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte einige der Verletzten in umliegende Krankenhäuser.