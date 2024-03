Muldenhammer/Zwickau - Sechs Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Muldenhammer im Vogtland verletzt worden. Eine 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Zwickau am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte am Sonntagmittag ein 56-Jähriger eine Kreuzung überqueren und hatte dabei den Wagen eines 40-Jährigen übersehen, der Vorfahrt hatte. Er, seine 38-jährige Beifahrerin sowie zwei neun und zehn Jahre alten Kinder, die mit im Auto waren, wurden dabei ebenso verletzt wie der 56-Jährige und dessen 55-jährige Begleiterin. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 40.000 Euro geschätzt.