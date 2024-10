Langenhagen - Beim Unfall zweier Autos in Langenhagen bei Hannover sind sechs Menschen verletzt worden - einer davon schwer. Den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach prallten die Wagen am Samstagmorgen an einer Ampelkreuzung ineinander, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Beide Fahrer behaupteten, bei Grün auf die Kreuzung gefahren zu sein. Ein 72-Jähriger, der in einem der Wagen saß, wurde schwer verletzt. Fünf weitere Menschen in den Autos wurden leicht verletzt. Alle wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei prüft nun die genaue Ampelschaltung und sucht nach Zeugen.