Lawalde - Bei einem Verkehrsunfall in Lawalde (Landkreis Görlitz) sind am späten Samstagnachmittag sechs Menschen leicht verletzt worden – darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war ein 50-jähriger Autofahrer von Löbau in Richtung Lawalde unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam. Nach dem Zusammenstoß mit einem Leitpfosten geriet der Wagen zurück auf die Fahrbahn und prallte frontal in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Dessen 41-jähriger Fahrer sowie seine 39-jährige Beifahrerin und drei mitfahrende Kinder im Alter von sieben, neun und zwölf Jahren wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen.

Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten bei dem 50-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,48 Promille fest. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Die Fahrbahn musste für rund fünf Stunden voll gesperrt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 21.000 Euro.