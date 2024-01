Dürrröhrsdorf-Dittersbach - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind sechs Wohnungen zunächst unbewohnbar. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Feuer am Sonntag im Keller des Wohnhauses in der Straße Am Quellenberg ausgebrochen. Laut der Feuerwehr in Dürrröhrsdorf-Dittersbach hatte der Brand zu einer starken Rauchentwicklung in einem der Treppenaufgänge geführt.

Das gesamte Gebäude wurde den Angaben der Feuerwehr zufolge evakuiert. 33 Menschen mussten ihre Wohnungen demnach verlassen, 16 von ihnen im betroffenen Treppenaufgang. Einen Bewohner hätten die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Leiter vom Balkon gerettet, hieß es weiter. Verletzte gab es demnach nicht.

Die Feuerwehr löschte die Flammen und belüftete nach eigenen Angaben das Treppenhaus. Der vom Brand betroffene Treppenaufgang war laut Feuerwehr zunächst gesperrt. Genauere Angaben hierzu machte sie nicht. Die Bewohnerinnen und Bewohner der sechs Wohnungen seien vorübergehend bei Freunden und Verwandten untergekommen. Laut Gemeinde „scheint eine schnelle Rückkehr in die gesperrten Wohnungen schwer möglich“, wie es in einer Mitteilung am Montag hieß. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.