Die Cheftrainerinnen in der Frauen-Bundesliga werden immer mehr. Jetzt holt die TSG Hoffenheim Wolfsburgs Assistentin Eva-Maria Virsinger.

Santk Leon-Rot - Eva-Maria Virsinger ist neuer Chefcoach der Fußballerinnen der TSG Hoffenheim. Der Vertrag der 30-Jährigen als Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg wurde nach Angaben beider Clubs aufgelöst. Über die Laufzeit ihres neuen Kontrakts beim Tabellenvierten machten die Hoffenheimer keine Angaben.

Virsinger ist damit die sechste Frau auf dem Trainerstuhl eins Bundesliga-Clubs in dieser Saison neben Friederike Kromp (Werder Bremen), Britta Carlson (1. FC Köln), Heleen Jaques (SGS Essen), Ailien Poese (Union Berlin) und Liése Brancão (Hamburger SV) - so viele waren es noch nie.

„Absolute Wunschtrainerin“

Die TSG hatte sich im November von Chefcoach Theodoros Dedes getrennt. Interimsmäßig übernahm danach dessen Assistent Thomas Johrden das Amt. Die im württembergischen Süßen geborene Virsinger absolvierte im vergangenen Jahr den DFB-Pro-Lizenz-Lehrgang und spielte einst unter anderem für den VfL Sindelfingen.

„Wir freuen uns enorm, mit Eva-Maria unsere absolute Wunschtrainerin verpflichtet zu haben“, sagte TSG-Abteilungsleiter Ralf Zwanziger. „Sie bringt als langjährige Co-Trainerin des VfL Wolfsburg viel internationale wie nationale Erfahrung mit – das wird der TSG Hoffenheim zugutekommen.“ Virsinger sprach nach viereinhalb Jahren in Wolfsburg vom „nächsten Schritt im richtigen Umfeld“.