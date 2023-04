Seelow - Der langjährige Bürgermeister von Seelow, Jörg Schröder, ist tot. Der SPD-Politiker sei am frühen Samstagmorgen im Alter von 64 Jahren überraschend gestorben, teilte die Stadt mit. „Die Stadtverordneten und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind zutiefst erschüttert und fassungslos“, hieß es in der Mitteilung. „Sein Tod reißt eine große Lücke in das Leben der Stadt. Er hat mit seiner Zielstrebigkeit und Geradlinigkeit herausragende kommunalpolitische Leistungen vollbracht und dauerhafte Spuren in der Stadt hinterlassen.“ Schröder war seit 2009 Bürgermeister der Kreisstadt von Märkisch-Oderland.