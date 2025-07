Am Flugplatz Renneritz bekommt die Polizei die Nachricht von einem Flugunfall. Ein Pilot musste eine Notlandung durchführen. Der Mann blieb unverletzt.

Pilot in Notlage

Ein 55 Jahre alter Mann musste in der Nähe von Sandersdorf-Brehna notlanden. (Symbolbild)

Sandersdorf-Brehna - In der Nähe des Flugplatzes Renneritz (Anhalt-Bitterfeld) ist ein 55 Jahre alter Mann mit seinem Segelflugzeug notgelandet. Der Mann aus den Niederlanden sei aus bisher ungeklärter Ursache in eine Notlage geraten, teilte die Polizei mit. Er sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden, aber unverletzt geblieben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 30.000 Euro.