Gewalt in Beziehungen oder von Ex-Partnern geht meist von Männern aus und trifft Frauen. In nur wenigen Jahren gibt es in einer Großstadt wie Berlin zahlreiche Todesopfer.

33 Frauen wurden in fünf Jahren in Berlin von Ehemännern, Ex-Männern oder Vätern getötet.

Berlin - 33 Frauen sind in den vergangenen fünf Jahren in Berlin von ihren Ehemännern, Freunden, Ex-Partnern oder männlichen Familienmitgliedern getötet worden. In mehreren Fällen gab es zuvor Hinweise bei der Polizei und Staatsanwaltschaft auf die Gewalttäter in der Umgebung der Frauen. Das antworteten der Senat und die Polizei auf eine Anfrage der Grünen.

20 Frauen wurden zwischen 2020 und 2024 von ihrem Ehemann oder Freund umgebracht, 4 von einem früheren Ehemann oder Freund. Dazu kamen 7 Frauen, die von ihrem Vater und 2, die von einem Bruder getötet wurden.