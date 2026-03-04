Länger als Pavao Pervan spielen nur die beiden Kapitäne Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt für den VfL Wolfsburg. Jetzt hat der Torwart seinen Vertrag erneut verlängert.

Wolfsburg - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat den Vertrag mit seinem Ersatztorwart Pavao Pervan um ein weiteres Jahr bis 2027 verlängert. Der 38 Jahre Österreicher spielt bereits seit 2018 für den Club und ist damit nach Maximilian Arnold und Yannick Gerhardt der dienstälteste Spieler im Kader.

„Persönlichkeiten wie Pavo sind unverzichtbar in jedem Kader und in jeder Kabine. Wir freuen uns, dass er mit seiner Professionalität, Loyalität und Einsatzbereitschaft unverändert eine Säule des Teams bleibt“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler.