Beatrix von Storch bittet um Hilfe: Betagter Onkel von AfD-Politikerin vermisst

Bad Segeberg/DUR - Die Polizei fahndet aktuell nach dem 97 Jahre alten Onkel von AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Der ehemalige Segeberger Landrat Anton Graf Schwerin von Krosigk wird seit Montag, 19. Juli 2022, vermisst. Von Storch unterstützt die Suche mit Hilfeaufrufen auf ihren Twitter- und Facebook-Kanälen.

Liebe Freunde,mein 97 jähriger Onkel,Anton Graf Schwerin von Krosigk ist seit 18.7. vermisst. Er war in einem schwarzen VW-Golf SE-SK-1951 in Bad Segeberg unterwegs. Wir suchen ihn verzweifelt.Danke für das Verbreiten dieser Nachricht Hinweise bitte an Kripo Segeberg 04551/8840🙏 pic.twitter.com/mfa0YoWLsC — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) July 21, 2022

Der Senior war laut Polizei am Montag gegen 18 Uhr mit seinem schwarzen Golf mit Segeberger Kennzeichen in Richtung Högersdorf (Schleswig-Holstein) aufgebrochen. Die Ermittlungen ergaben, dass der rüstige Rentner dort offenbar nie ankam. Familienangehörige hatten den 97-Jährigen noch am Abend als vermisst gemeldet.

Onkel verschwunden: Beatrix von Storch sucht vermissten 97-Jährigen

Inzwischen ist der Rentner nun bereits knapp 5 Tage verschwunden. "In Anbetracht der Dauer der Fernbleibens könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste Hilfe benötigt", so die Meldung der Polizei am Dienstag. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen hatten nicht zu einem Auffinden der Person geführt, hieß es. Von Storch postete ihren Hilferuf am Donnerstag: "Wir suchen ihn verzweifelt."

Der Rentner ist 1,80 Meter groß und von schlanker Statur mit einem "kleinen Bauch". Er verließ das Haus mit einer schwarzen Cordhose, dunkelblau gestreiftem Hemd und trägt vermutlich ein dunkles Jackett.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551-884-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.