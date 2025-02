Die fünfjährige Inga verschwand im Mai 2015 in einem Wald bei Stendal. Bis heute versucht die Polizei, den Fall aufzuklären. Nun sind wieder Suchkräfte unterwegs.

Stendal - Auch knapp zehn Jahre nach dem spurlosen Verschwinden der kleinen Inga in einem Wald bei Stendal sucht die Polizei nach Hinweisen. Kräfte der Bereitschaftspolizei und einer Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Halle gingen am Mittwoch durch Teile eines großen Waldgebiets, in dem die damals Fünfjährige zuletzt gesehen worden war, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zuvor hatte die „Magdeburger Volksstimme“ berichtet.

Es handele sich um die Fortsetzung einer gleichartigen Suche im März 2024, sagte die Polizeisprecherin. Damals war nichts gefunden worden. Konkrete neue Hinweise gebe es nicht. Die Hoffnung ist, unter Laub und Moos beispielsweise Kleidungsstücke zu finden oder andere Hinweise, die auf das Schicksal des Mädchens hindeuten könnten.

Die fünfjährige Inga aus Schönebeck bei Magdeburg verschwand am 2. Mai 2015 bei einem Besuch mit ihrer Familie in Wilhelmshof bei Stendal - trotz großangelegter Suchaktionen und umfangreicher Ermittlungen ist bis heute unklar, was geschah. 2023 übernahm die Polizeiinspektion Halle den Fall von den Kollegen aus Stendal. Eine Ermittlungsgruppe soll unvoreingenommen, mit neuem Blick und ohne Zeitdruck Ansätze prüfen, die noch verfolgt werden könnten.