Berlin - Spezialeinsatzkräfte haben in Niederschönhausen im Bezirk Pankow eine Wohnung nach Waffen durchsucht. Laut Polizei bestand der Verdacht auf den Besitz einer scharfen Schusswaffe, weshalb die Staatsanwaltschaft Berlin einen Beschluss für den Einsatz fasste. Die Spezialkräfte des Landeskriminalamtes hätten jedoch bei der Durchsuchung am Dienstag keine Waffe gefunden. Der Verdächtige 33-Jährige war bei der vorübergehenden Festnahme leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem Krankenhaus und dem Ende der polizeilichen Maßnahmen sei er entlassen worden.