  3. Einsatz am Pferdemarkt: SEK-Einsatz in Oldenburg - Mann verschanzt sich in Hotel

Großeinsatz in der Oldenburger Innenstadt: Ein Mann verbarrikadiert sich in einem Hotelzimmer. Die Polizei verhandelt, doch seine Motive bleiben rätselhaft.

Von dpa Aktualisiert: 28.01.2026, 11:43
Spezialisten treten in Verhandlung mit einem Mann, der sich in einem Hotelzimmer verschanzt hat.
Oldenburg - Ein Mann hat sich in einem Hotelzimmer in Oldenburg verschanzt. „Das Hotel und die entsprechende Etage ist geräumt“, sagte ein Polizeisprecher. „Wir gehen davon aus, dass sonst niemand in Gefahr ist.“ Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort und trete gerade in Verhandlung mit dem Mann. Auch schwer bewaffnete Spezialisten des Spezialeinsatzkommandos (SEK) sind demnach im Einsatz.

Warum sich der Mann in dem Hotel in der Nähe des Oldenburger Pferdemarkts eingeschlossen hat, ist laut Polizei nicht bekannt. Den Ermittlern zufolge ist bisher auch unklar, ob er bewaffnet ist. „Wir hatten nur einen kurzen Sichtkontakt.“ Weitere Details zur Identität des Mannes und zu den Hintergründen des Einsatzes nannte die Polizei nicht.