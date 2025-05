Halle - Ein Pärchen, das in den Gleisen mit einem Handy hantierte, hat in Halle (an der Saale) eine S-Bahn zum Halten gebracht. Nach Schilderungen des Lokführers wollten der 19-Jährige und der 23-Jährige am frühen Samstagmorgen ein Selfie mit einer heranrollenden S-Bahn im Hintergrund aufnehmen, wie die Bundespolizei mitteilte. Der Lokführer des Zuges konnte demnach rechtzeitig bremsen, es gab keine Verletzten, obwohl sich die beiden mit ihrer Aktion in Gefahr brachten.Der Lokführer erlitt den Angaben zufolge jedoch einen Schock und musste abgelöst werden. Das Pärchen türmte nach dem Vorfall - konnte aber gestellt werden. Die beiden Verdächtigen äußerten sich nicht zu den Vorwürfen. Sie müssen nun aber wegen Anzeigen wegen unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen und eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen. Infolge der Aktion kam es zu Verspätungen und zwei Teilausfällen im Regionalverkehr.

Polizei warnt

Die Bundespolizei warnte vor gefährlichen Fotoaufnahmen in Gleisen. Die Züge näherten sich fast lautlos und könnten je nach Windrichtung oft erst zu spät wahrgenommen werden. Außerdem gehe von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen könne.