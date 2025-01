Erst trifft er per Kopf, dann wird er am Kopf getroffen. HSV-Stürmer Davie Selke muss nach dem HSV-Sieg in Berlin ins Krankenhaus. Online gibt er Entwarnung. Der Trainer sorgt sich dennoch.

Berlin - Davie Selke ist nach seiner Verletzung beim 3:2-Sieg des Hamburger SV bei Hertha BSC in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Der Stürmer solle genau untersucht werden, berichtete HSV-Trainer Merlin Polzin. Eine Diagnose stehe noch aus. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Polzin, dessen Mannschaft dank des Sieges Spitzenreiter in der 2. Fußball-Bundesliga ist.

Selke gab bei Instagram schon leichte Entwarnung. „Liebe Grüße aus dem Krankenwagen. Stolz auf meine Jungs! Danke, dass ihr das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht habt! Macht euch um mich keine Sorgen, das wird schon“, schrieb der 30 Jahre alte Angreifer zu einem Foto von sich.

Zusammenprall mit Leistner

Selke war in der zweiten Halbzeit nach einem Zusammenprall mit Herthas Abwehrspieler Toni Leistner ausgewechselt worden. Eine Gesichts- oder Kopfverletzung wurde befürchtet. Zuvor hatte der ehemalige Hertha-Stürmer per Kopfball in der 27. Minute für die Hamburger 1:0-Führung im Olympiastadion gesorgt. Laut Merlin wurde Selke von den HSV-Ärzten begleitet und werde der Mannschaft nach Hamburg nachreisen.