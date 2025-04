In Bremen kann jetzt die Blüte der größten Blume der Welt besichtigt und gerochen werden. Ein seltenes Naturereignis.

Seltene Titanenwurz-Blüte in Bremen ist aufgegangen

Der Titanenwurz, die größte Blume der Welt, blüht jetzt in Bremen.

Bremen - Sie ist fast zweieinhalb Meter groß und riecht nach Verwesung - im Bremer Tropengewächshaus Botanika ist die Blüte des riesigen Titanenwurz aufgegangen. Die Pflanze blüht nach Angaben der Botanika nur alle zwei bis fünf Jahre. Nach zwei bis drei Tagen verwelkt sie auch schon wieder. Von ihr geht ein starker Verwesungsgeruch aus, der insbesondere Insekten zur Bestäubung anlocken soll.

Die diesjährige Blüte misst 2,45 Meter. Am Samstagabend ging sie auf. Weil sie nur eine kurze Lebenszeit hat, können Besucher und Besucherinnen sie am Sonntag noch bis 22.00 Uhr besichtigen. Bereits im vergangenen Jahr blühte eine andere Titanenwurz-Pflanze in Bremen. Sie war mit 1,53 Metern allerdings deutlich kleiner.