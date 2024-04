Berlin - Seltene Wildbienenarten wurden bei Untersuchungen der Deutschen Wildtier Stiftung in Berlin entdeckt. Gesichtet wurden unter anderem die Bedornte Mauerbiene (Osmia spinulosa) oder die Witwenblumen-Sandbiene (Andrena hattorfiana), die auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten stehen, wie die Stiftung am Dienstag mitteilte. Die Untersuchung fand im Jahr 2023 statt und wurde auf speziellen Flächen der Stiftung durchgeführt. Rund 330 Wildbienenarten leben den Angaben zufolge in Berlin, 170 davon wurden auf den betreuten Flächen entdeckt. Diese befinden sich sowohl in der Innenstadt als auch in den Außenbezirken.

„Elf der erfassten Arten auf diesen Flächen sind auf der Roten Liste der Bienen Deutschlands als „Gefährdet“ gelistet“, sagte der Leiter der Wildbienenprojekte, Manuel Hensen. Dazu zählen auch die Vierbindige Furchenbiene (Halictus quadricinctus) oder die Vierfleck-Schmalbiene (Lasioglossum quadrinotatum).

Die Stiftung engagiert sich seit Jahren mit dem Projekt „Mehr Bienen für Berlin - Berlin blüht auf“ in der Hauptstadt. Dafür werden an mehreren Orten in Berlin spezielle Flächen angelegt und Blühpflanzen gesät. „Bevor Wildbienen eine Fläche anfliegen, muss diese erst insektenfreundlich gemacht werden“, erklärte die Stiftung. Das Projekt wird vor allem durch die Umweltverwaltung finanziert.

Wildbienenarten bräuchten zum Teil sehr spezielle Voraussetzungen, um sich wohlzufühlen, sagte der Referent für Artenschutz bei der Wildtier Stiftung, Tom Bluth. „Ein Großteil der Wildbienen hat ziemlich spezielle Ansprüche an Nistplätze und Nahrung.“ Mauerbienenarten zum Beispiel bewohnten Schneckenhäuser. Viele Wildbienenarten seien auf den Pollen einer ganz bestimmten Pflanzenfamilie oder -gattung angewiesen, manche sogar auf den einer ganz bestimmten Pflanzenart.