Berlin - Nach dem Umsturz in Syrien ist auch für den Berliner Senat unklar, wie viele Geflüchtete aus Berlin dorthin zurückkehren oder ob noch mehr Menschen von dort kommen könnten. Es gebe „keine gesicherten Prognosen, wie sich eine noch gar nicht abzuschätzende Situation in Syrien auswirkt auf Zuzugs- oder Abgangszahlen, was Flüchtlingsbewegungen angeht“, sagte Finanzsenator Stefan Evers (CDU) nach der Senatssitzung. „Natürlich hoffen wir auf belastbare Erkenntnisse im Verlauf der nächsten Wochen.“

Der syrische Machthaber Baschar al-Assad hatte nach dem Vormarsch islamistischer Milizen am Wochenende sein Land verlassen. Unmittelbar danach begann in Deutschland eine Debatte über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge. Berlins SPD-Fraktionsvorsitzender Raed Saleh hatte Forderungen aus der CDU kritisiert, syrische Flüchtlinge bei der Rückkehr in ihr Heimatland zu unterstützen. Das sei angesichts der fragilen Situation in Syrien unanständig und respektlos.