Berlin - Der Berliner Senat und das Abgeordnetenhaus erinnern heute (Mittwoch, 11.00 Uhr) an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Bei der gemeinsamen Gedenkstunde im Roten Rathaus sprechen der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld zu den geladenen Gästen. Erwartet wird auch die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer. Die 103-jährige Berliner Ehrenbürgerin hält eine Lesung ab.

Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht endete 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa. Vertreter der Wehrmacht unterzeichneten in der Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 ein entsprechendes Dokument vor den Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und Sowjetunion im Gebäude des heutigen Museums Berlin-Karlshorst.

Berlin erinnert an die historischen Ereignisse vor 80 Jahren mit einer Gedenkwoche, die am 2. Mai startete. Sie umfasst bis zum 11. Mai rund 100 Veranstaltungen. Darunter sind Ausstellungen, Diskussionsrunden, Kranzniederlegungen, Führungen und Konzerte. Der eigentliche Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai wird in Berlin einmalig als gesetzlicher Feiertag begangen.