Die Unterbringung von Flüchtlingen ist in Berlin weiterhin ein Problem. Der Senat will eine dazu Taskforce gründen. Auch bei der ersten schwarz-roten Senatsklausur soll das ein Thema sein.

Berlin - Der schwarz-rote Senat will die bereits angekündigte Taskforce zur Versorgung von Flüchtlingen in Berlin möglichst bald an den Start bringen. Bei der Senatssitzung in der nächsten Woche soll es eine entsprechende Beschlussvorlage dazu geben, kündigte die Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration, Cansel Kiziltepe, am Dienstag an.

„Mein Haus und insbesondere das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten übernimmt derzeit auch Aufgaben, die eigentlich in der Verantwortung anderer Ressorts stehen“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag nach der Sitzung des Senats, bei der über das Thema beraten wurde.

„Deshalb war es uns wichtig, dass wir eine Taskforce gründen werden. Das wird nächste Woche in der Senatssitzung sein unter Federführung von Kai Wegner und mir.“ Beteiligt sollen verschiedene Senatsverwaltungen werden, etwa die für Stadtentwicklung und Bauen und die für Bildung, sagte Kiziltepe. Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten sei als Querschnittssaufgabe zu sehen.

„Wir werden auch zuallererst Gespräche mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern führen.“ Im Koalitionsvertrag sei eine gleichmäßige Verteilung der Geflüchteten in Berlin festgehalten. Es sei aber so, das sich einige Bezirke mehr engagierten als andere. Kiziltepe wies darauf hin, dass jeder Bezirk seine Verantwortung wahrnehmen müsse.

Bei den bis zu 12.000 weiteren Geflüchteten, die nach aktueller Prognose bis Ende des Jahres nach Berlin kommen, sei eine gleichmäßige Verteilung über die Bezirke das Ziel. Das Thema werde auch bei der ersten schwarz-roten Senatsklausur am 10. und 11. Juni auf der Tagesordnung stehen, kündigte Kiziltepe an.

Auf die Frage, wo in Berlin angesichts der wachsenden Probleme bei der Unterbringung weitere Unterkünfte für Geflüchtete entstehen sollen, sagte die SPD-Politikerin: „Das werden wir alles in der Taskforce besprechen.“ Dabei werde es um die Frage der Standorte gehen und auch darum, wie schnell wo gebaut werden müsse. „Aber klar ist, dass alle, auch im Senat, wissen, was wir im Koalitionsvertrag festgehalten haben“, sagte die Senatorin, noch einmal Bezug nehmend auf das Ziel der gleichmäßigen Verteilung. „Wenn wir es schaffen, pro Bezirk 1000 Personen unterzubringen, dann haben wir Großes geschafft.“