Für Autofahrer und Anwohner rund um die Elsenbrücke in Treptow zeichnet sich eine erste Entlastung ab. Nach wochenlanger Verzögerung soll Ende Januar der westliche Teil der Brücke fertig sein.

Berlin - Eine erste Entlastung für Autofahrer und Anwohner rund um die Elsenbrücke zeichnet sich ab: Ende Januar soll der westliche Teil der im Bau befindlichen Brücke über die Spree fertig sein, sagte Verkehrssenatorin Ute Bonde (CDU) in der RBB-Abendschau. Dann soll jeweils ein weiterer Fahrstreifen in jede Richtung für den Verkehr zur Verfügung stehen.

„Es wird schon zu einer erheblichen Erleichterung führen, wenn wir jetzt zwei Spuren in jede Richtung haben werden“, betonte Bonde. Eine dritte Spur in jede Richtung soll demnach im Sommer kommen, „so dass es da dann eine wesentliche Entlastung geben wird“.

Infolge der Eröffnung des 16. Bau-Abschnitts der Stadtautobahn A100 hatte sich die Verkehrslage rund um die Brücke in den vergangenen Monaten stark verschärft. Auch Anwohnerinnen und Anwohner leiden aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens unter der Situation.

Ursprünglich sollten Brücke und Autobahn-Abschnitt gemeinsam eröffnet werden. Die Arbeiten an der Brücke hatten sich aber verzögert. Aktuell wird der Verkehr über eine Behelfsbrücke geführt.