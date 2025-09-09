Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung sind Tausende Menschen ohne Strom. Hinzu kommt: Der Notruf ist gestört.

Polizei und Feuerwehr informieren auch die Bevölkerung, was sie während des Stromausfalls tun sollen.

Berlin - Innensenatorin Iris Spranger (SPD) schickt Lautsprecherwagen in die vom Stromausfall betroffenen Ortsteile im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Sie sollen „die Bevölkerung unter anderem über Anlaufpunkte informieren“. Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an zwei Strommasten in der Nacht sind die Notrufnummern 110 und 112 gestört.

Polizei und Feuerwehr seien mit vielen Kräften im Einsatz. Am Nachmittag werde sie selbst vor Ort sein, sagte Spranger. „Ich habe mit dem Bezirksbürgermeister vereinbart, dass wir heute noch zwei Katastrophenschutz-Leuchttürme in dem vom Stromausfall betroffenen Gebiet aufbauen und in Betrieb nehmen.“