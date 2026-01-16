weather wolkig
Ein Senior aus Leipzig wollte seinem Sohn helfen – doch bei einem Schockanruf erbeutete ein Betrüger mehrere Zehntausend Euro von ihm.

Von dpa 16.01.2026, 13:09
In Leipzig wurde ein 87-Jähriger durch einen Anruf um mehrere Zehntausend Euro betrogen. (Symbolbild)
In Leipzig wurde ein 87-Jähriger durch einen Anruf um mehrere Zehntausend Euro betrogen. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Leipzig - In Leipzig hat ein unbekannter Täter mit einem Schockanruf mehrere Zehntausend Euro von einem 87-Jährigen erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gab der Anrufer vor, der Sohn des 87-Jährigen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne gegen Kaution freikommen. 

Der 87-Jährige traf sich daraufhin am Donnerstagnachmittag am Amtsgericht Leipzig mit einem Unbekannten und übergab diesem mehrere Zehntausend Euro Bargeld – in dem Glauben, damit die Kaution für seinen Sohn zu zahlen. Als der Senior den Betrug bemerkte, war es bereits zu spät: Der Täter entkam unerkannt. Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßigen Betrugs.