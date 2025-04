Heringen - Ein 85-Jähriger hat sich bei der Benutzung eines selbstgebauten Fahrstuhls in seinem Haus in Heringen (Landkreis Nordhausen) tödlich verletzt. Ein Notarzt konnte nach dem Unfall am Mittwochabend nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Polizei mitteilte.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Todesursache. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat. Zuvor hatten die „Ostthüringer Zeitung“ und die „Thüringer Allgemeine“ über den Unfall in dem Einfamilienhaus berichtet.