Aus bisher unbekannten Gründe fährt ein 86-Jähriger mit seinem Wagen bei Haselbachtal direkt in eine Fußgängergruppe - mit schwerwiegenden Folgen.

Senior fährt in Fußgängergruppe - eine Schwerverletzte

86-Jähriger fährt im Landkreis Bautzen in eine Menschengruppe (Symbolbild)

Haselbachtal - Eine 60-Jahre alte Frau ist im Landkreis Bautzen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei steuerte ein 86-jähriger Autofahrer am Freitagmittag aus bisher unbekannten Gründen in der Gemeinde Haselbachtal direkt auf eine Gruppe von Menschen zu. Zwei Frauen konnten den Informationen zufolge noch ausweichen, die 60-Jährige wurde jedoch von dem Fahrzeug angefahren. Sie wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. Weitere Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar.