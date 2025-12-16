In Erfurt stößt ein 84-Jähriger in einem elektrischen Krankenfahrstuhl beim Abbiegen mit einem Auto zusammen. Schwer verletzt kommt er ins Krankenhaus, wo er wenig später stirbt.

Erfurt - Ein 84-jähriger Mann in einem elektrischen Krankenfahrstuhl ist in Erfurt-Hochheim mit einem Auto zusammengestoßen und wenig später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Senior am Dienstagmorgen mit seinem Gefährt auf der Straße und bog auf die Winzerstraße ab.

Dabei soll er nicht beachtet haben, dass dort ein 68-Jähriger mit seinem Auto heranfuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurde der Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er Polizeiangaben zufolge wenig später. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Winzerstraße rund dreieinhalb Stunden gesperrt.